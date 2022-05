ELVIS | disponibile il nuovo Trailer del film di Baz Luhrmann

(Di martedì 24 maggio 2022) Dalla Warner Bros. Pictures e dal visionario regista candidato all’Oscar® Baz, arriva sul grande schermo, uno spettacolo epico che esplora la vita e la musica diPresley. Protagonisti del, Austin Butler e il premio Oscar® Tom Hanks. Chi compone il cast di “”? Recitano al fianco di Butler e Hanks, la pluripremiata attrice teatrale Helen Thomson (“Top of the Lake: China Girl”, “Rake”) nei panni della madre di, Gladys, Richard Roxburgh (“Moulin Rouge!” “Breath”, ” La battaglia di Hacksaw Ridge”) in quelli del padre di, Vernon, mentre Olivia DeJonge (“The Visit”, “Stray Dolls”) interpreta Priscilla. Luke Bracey (“La battaglia di Hacksaw Ridge”, “Point Break”) interpreta Jerry Schilling; Natasha Bassett (“Ave, Cesare!”) ...

SilverMusicR : News dal nostro #blog: Elvis: è disponibile il trailer del film con colonna sonora cantata dai Maneskin CLICCA… -

Ecodelcinema

Ecco il trailer: Rivisitata in chiave cinematografica, la storia di(Butler) è vista attraverso il prisma della complicata relazione con l'enigmatico manager, il colonnello Tom Parker (Hanks). ...... mentre negli Stati Uniti èdal 5 maggio su HBO Max, in Italia la serie è... Juliette Binoche ("Chocolat"), Dane DeHaan ("ZeroZeroZero"), Olivia DeJonge (""), Rosemarie ... Elvis: disponibile da oggi il trailer del film A Cannes arriva in anteprima “Elvis”, il film di Baz Luhrmann sulla vita (e la leggenda) di Elvis Presley. Miuccia Prada ha disegnato alcuni look, rivisitando i capi dagli archivi di Prada e Miu Miu.Ogni pezzo è disponibile in più varianti di colore e garantisce a cani e padroni un’immagine di classe, impeccabile nello stile. Come mostrano le immagini della campagna di lancio, il peloso Elvis si ...