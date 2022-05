Elodie | il nuovo look scatena i fan | Reazioni inaspettate

Advertising

guerrenzo : RT @Radio105: Nuova musica in arrivo a settembre?? #Elodie - maniconio : @illicitgilmore È USCITA DI NUOVO ELODIE - gattoIino : elodie meglio che salga di nuovo a cantare la coda del diavolo con il tassista #radioitalialive - fedexxrica : se elodie torna per cantare tipo boh un nuovo feat con irama mi avete persa ve lo dico mi avete persa #radioitalia #radioitalialive - peppe_zk : Mengoni ed Elodie di fila perché ci devono fare sentire il nuovo pezzo estivo feat Takagi & Ketra ? -

Beccata così, lo scoop di Alfonso Signorini: il suo "" amore è...Questo è il significato che ha per me oggi il mio impegno con la musica e iltour che mi ... Diego e La Vale e infine Fabio Volo; di sera in Arena Civica tanti ospiti: Blanco, Coez, Elisa,,...Da qualche giorno, grazie a due donne icone di stile, vale a dire Chiara Ferragni ed Elodie Di Patrizi, sta spopolando un top a forma di “foglia di fico”. Peccato che il top sfoderato dalla Ferragni e ...Bella, affascinante, super impegnata, paladina dei diritti il suo singolo dance «Bagno a mezzanotte» in vetta alle classifiche radiofoniche scelto come colonna sonora della sfilata dell’11 giugno ...