Ei fu… il centrosinistra | all’ombra del Campanile si è riposizionata quasi tutta la giunta Pepe

L'ultimo di una lunga fila. Delle nomine nel nuovo Consiglio Generale dell'Asi effettuate ieri dal sindaco di Benevento Clemente Mastella una assume un significato politico rilevante. E' quella – ça va sans dire – di Giuseppe Zollo, candidato del Partito Democratico (353 le preferenze raccolte) alle ultime amministrative e dunque ex avversario dell'attuale inquilino di via Annunziata. A dirla, nell'apprendere la notizia nessuno è sobbalzato dalla sedia per lo stupore. Dell'imminente cambio di campo si vociferava infatti da qualche settimana. A facilitare l'operazione, raccontano nel dietro le quinte, la delusione con cui Zollo aveva reagito alla decisione dell'establishment 'democrat' di puntare su Francesco Zoino per la segreteria cittadina. L'elenco delle doglianze, comunque, comprenderebbe pure alcune scelte compiute la scorsa estate ...