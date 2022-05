"Ecco perché Carlos Sainz è frustrato": gola profonda in Ferrari, il grosso caso che sta per esplodere (Di martedì 24 maggio 2022) Per Carlos Sainz è un momento così così. Il rapporto con la F1-75 non è ancora ottimale, dopo il cambio delle monoposto di F1 — tornate a effetto suolo come negli Anni 80 — per il cambio di regolamento tecnico imposto dalla Fia quest'anno. La gara di casa al Montmeló (il quarto posto) è stata deludente, e a Montecarlo, questo weekend, lo spagnolo è chiamato al rilancio dopo anche i due ritiri di Melbourne e Imola. Nel Principato, inoltre, la fiducia al volante è imprescindibile, dato che un errore porterebbe sicuramente la vettura contro i muretti. Ma secondo Jean Alesi, l'ex McLaren riuscirà a risollevarsi dalle difficoltà. Alesi: “Sainz frustrato per non vincere con una macchina vincente” “Non credo soffra Leclerc, che ha imboccato subito la giusta direzione e guida a un livello eccezionale ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 24 maggio 2022) Perè un momento così così. Il rapporto con la F1-75 non è ancora ottimale, dopo il cambio delle monoposto di F1 — tornate a effetto suolo come negli Anni 80 — per il cambio di remento tecnico imposto dalla Fia quest'anno. La gara di casa al Montmeló (il quarto posto) è stata deludente, e a Montecarlo, questo weekend, lo spagnolo è chiamato al rilancio dopo anche i due ritiri di Melbourne e Imola. Nel Principato, inoltre, la fiducia al volante è imprescindibile, dato che un errore porterebbe sicuramente la vettura contro i muretti. Ma secondo Jean Alesi, l'ex McLaren riuscirà a risollevarsi dalle difficoltà. Alesi: “per non vincere con una macchina vincente” “Non credo soffra Leclerc, che ha imboccato subito la giusta direzione e guida a un livello eccezionale ...

