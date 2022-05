Ecco come il centrodestra perderà le elezioni "all'ultima curva". Masia, il report-choc: il finale peggiore (Di martedì 24 maggio 2022) «Il centrodestra è davanti, ma attenzione all'ultima curva». In tempi di Mondiale di Formula 1, Fabrizio Masia sceglie la strada della metafora automobilistica per fotografare la situazione politica, sorretto dai numeri dei sondaggi, a meno di un anno dalle elezioni politiche. Per l'amministratore delegato di Emg Different, il quadro resta "magmatico": «I giochi sono tutt' altro che fatti».Quali sono i maggiori fattori di incertezza? «Quale sarà la legge elettorale? E le coalizioni? Quanto sarà largo il campo del centrosinistra ipotizzato da Enrico Letta? Carlo Calenda e Matteo Renzi, che in alcune realtà amministrative sostengono il centrodestra, che faranno? E una parte del centro, penso a Udc e Giovanni Toti, troverà spazio nel centrodestra? Per non parlare dello ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 24 maggio 2022) «Ilè davanti, ma attenzione all'». In tempi di Mondiale di Formula 1, Fabriziosceglie la strada della metafora automobilistica per fotografare la situazione politica, sorretto dai numeri dei sondaggi, a meno di un anno dallepolitiche. Per l'amministratore delegato di Emg Different, il quadro resta "magmatico": «I giochi sono tutt' altro che fatti».Quali sono i maggiori fattori di incertezza? «Quale sarà la legge elettorale? E le coalizioni? Quanto sarà largo il campo del centrosinistra ipotizzato da Enrico Letta? Carlo Calenda e Matteo Renzi, che in alcune realtà amministrative sostengono il, che faranno? E una parte del centro, penso a Udc e Giovanni Toti, troverà spazio nel? Per non parlare dello ...

Advertising

borghi_claudio : Giusto per evitare troppa aria fritta postiamo direttamente il documento originale. Ecco il PNRR come votato e appr… - RobertoBurioni : Ecco la mia lezione sul vaiolo delle scimmie andata in onda a @chetempochefa con @fabfazio su @Rai3… - MediasetTgcom24 : Putin isolato in un bunker tra follie e paranoie come Hitler: ma non farà la sua fine, ecco perché #putin… - vincentperez95 : RT @BITCHYFit: ECCO COME DEVE FINIRE IL 27 GIUGNO ?? #Isola - _TheHalfBlood_ : RT @femmefleurie: Ai tuoi fratelli? Ecco che ci fai da madre. Come finisce? Ansia sociale a 21 anni con la stanchezza di un 40enne e le gio… -