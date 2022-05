È stato un grande Campionato, ma il calcio italiano è ancora molto malato (Di martedì 24 maggio 2022) L'immagine dello striscione offensivo contro l'Inter in mano ai giocatori del Milan, sul bus scoperto che li porta in giro per una Milano in delirio per lo scudetto numero 19 della storia rossonera, ha chiuso (si spera) la stagione delle polemiche legate alla volata scudetto e a un Campionato rimasto vivo come mai negli ultimi dieci anni. Vicenda imbarazzante per il Milan, che si è scusato con i rivali, e per il calcio italiano alle prese con il tentativo di migliorare la propria immagine all'estero. Lo dimostra la celerità con cui la Procura della Federcalcio ha aperto un fascicolo di inchiesta destinato a restare più un atto dimostrativo che altro. Lo spunto è utile, però, permettere insieme una serie di appunti da fine anno. Una sorta di memorandum su cose da sistemare nei prossimi mesi, approfittando anche della ... Leggi su panorama (Di martedì 24 maggio 2022) L'immagine dello striscione offensivo contro l'Inter in mano ai giocatori del Milan, sul bus scoperto che li porta in giro per una Milano in delirio per lo scudetto numero 19 della storia rossonera, ha chiuso (si spera) la stagione delle polemiche legate alla volata scudetto e a unrimasto vivo come mai negli ultimi dieci anni. Vicenda imbarazzante per il Milan, che si è scusato con i rivali, e per ilalle prese con il tentativo di migliorare la propria immagine all'estero. Lo dimostra la celerità con cui la Procura della Federha aperto un fascicolo di inchiesta destinato a restare più un atto dimostrativo che altro. Lo spunto è utile, però, permettere insieme una serie di appunti da fine anno. Una sorta di memorandum su cose da sistemare nei prossimi mesi, approfittando anche della ...

