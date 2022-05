Drone kamikaze ucraino distrugge carro russo | video (Di martedì 24 maggio 2022) La guerra in Ucraina continua, senza sosta. Da una parte Mosca ha intensificato la operazioni nel Donbass, dall'altra la difesa ucraina gode degli aiuti dei paesi esteri che forniscono armi di ultima generazione. tra questi i famosi droni kamikaze che stanno facendo danni. Come dimostrato da questo video in cui uno di questi droni colpisce un carro con alcuni soldati arrampicati sopra Leggi su panorama (Di martedì 24 maggio 2022) La guerra in Ucraina continua, senza sosta. Da una parte Mosca ha intensificato la operazioni nel Donbass, dall'altra la difesa ucraina gode degli aiuti dei paesi esteri che forniscono armi di ultima generazione. tra questi i famosi droniche stanno facendo danni. Come dimostrato da questoin cui uno di questi droni colpisce uncon alcuni soldati arrampicati sopra

