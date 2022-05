Dramma nel Donbass e negoziati in stallo. Altri venti Paesi inviano aiuti militari a Kiev (Di martedì 24 maggio 2022) Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha sfruttato il palco del World Economic Forum a Davos per ribadire la richiesta di imporre sanzioni "massime" contro Mosca che includano l'embargo all'importazione di petrolio russo, l'esclusione di tutte le banche dal sistema swift e il blocco degli scambi commerciali. "Solo questo impedirà alla Russia, e a qualsiasi altro paese, di lanciare una guerra non provocata contro il suo vicino", ha affermato il leader. Le misure non sembrano però frenare il presidente russo Vladimir Putin, secondo cui l'economia del suo Paese sta resistendo in modo degno al colpo delle sanzioni occidentali. "Lo si vede da tutti gli indicatori macroeconomici", ha detto nel corso di un incontro con il suo alleato Alexander Lukashenko, leader della Bielorussia. Mentre l'embargo al petrolio russo a livello di Unione europea è ancora fermo per l'opposizione ... Leggi su iltempo (Di martedì 24 maggio 2022) Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha sfruttato il palco del World Economic Forum a Davos per ribadire la richiesta di imporre sanzioni "massime" contro Mosca che includano l'embargo all'importazione di petrolio russo, l'esclusione di tutte le banche dal sistema swift e il blocco degli scambi commerciali. "Solo questo impedirà alla Russia, e a qualsiasi altro paese, di lanciare una guerra non provocata contro il suo vicino", ha affermato il leader. Le misure non sembrano però frenare il presidente russo Vladimir Putin, secondo cui l'economia del suo Paese sta resistendo in modo degno al colpo delle sanzioni occidentali. "Lo si vede da tutti gli indicatori macroeconomici", ha detto nel corso di un incontro con il suo alleato Alexander Lukashenko, leader della Bielorussia. Mentre l'embargo al petrolio russo a livello di Unione europea è ancora fermo per l'opposizione ...

