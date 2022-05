Dove finisce la faccia del principe William: occhio al dettaglio sui capelli, figuraccia | Guarda (Di martedì 24 maggio 2022) Auguri al principe William, che a breve compirà 40 anni. Esattamente il 21 luglio. Per l'occasione ci sarà un omaggio speciale: verrà coniata una moneta. Ci pensa la Royal Mint, l'organismo addetto a coniare le monete nel Regno Unito, a dedicargli una moneta da 5 sterline. Non era mai accaduto prima, si tratta di un riconoscimento molto importante che viene concesso solo al secondo in linea di successione al trono. Non ci sarà la moglie del Duca, che sarà in solitaria sulla monetina da 5 sterline. Verrà rilasciata dalla Zecca britannica, il volto di William raffigurato di tre quarti: il suo sguardo fiero e deciso. Una grande celebrazione che segna la storia del figlio di Carlo e Diana, unico erede al trono dopo Carlo (che diventerà re quando morirà la Regina Elisabetta). L'elemento abbastanza particolare è che il duca ha una ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 24 maggio 2022) Auguri al, che a breve compirà 40 anni. Esattamente il 21 luglio. Per l'occasione ci sarà un omaggio speciale: verrà coniata una moneta. Ci pensa la Royal Mint, l'organismo addetto a coniare le monete nel Regno Unito, a dedicargli una moneta da 5 sterline. Non era mai accaduto prima, si tratta di un riconoscimento molto importante che viene concesso solo al secondo in linea di successione al trono. Non ci sarà la moglie del Duca, che sarà in solitaria sulla monetina da 5 sterline. Verrà rilasciata dalla Zecca britannica, il volto diraffigurato di tre quarti: il suo sguardo fiero e deciso. Una grande celebrazione che segna la storia del figlio di Carlo e Diana, unico erede al trono dopo Carlo (che diventerà re quando morirà la Regina Elisabetta). L'elemento abbastanza particolare è che il duca ha una ...

