Dopo oltre due anni, Spotify riapre le porte agli annunci politici (Di martedì 24 maggio 2022) Fino all’inizio di gennaio del 2020, passando da una canzone all’altra poteva capitare di imbattersi nel politico di turno che interrompeva – come un vero “piccolo spazio, pubblicità” – lo streaming musicale per decantare quei suoi secondi di propaganda elettorale. Poi, per oltre due anni, gli annunci politici su Spotify sono stati sospesi e quel tipo di dinamica sembrava essere sparita dai meandri dell’applicazione. Ora, però, la stessa azienda ha annunciato un ritorno al passato. Anche se, almeno per il momento, non sarà come prima. LEGGI ANCHE > Spotify ha deciso di sperimentare gli NFT legati a una serie di artisti A riportare la notizia è stato Protocol che cita una mail di marketing inviata ad aziende del settore in cui si parla proprio della riapertura delle ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 24 maggio 2022) Fino all’inizio di gennaio del 2020, passando da una canzone all’altra poteva capitare di imbattersi nel politico di turno che interrompeva – come un vero “piccolo spazio, pubblicità” – lo streaming musicale per decantare quei suoi secondi di propaganda elettorale. Poi, perdue, glisusono stati sospesi e quel tipo di dinamica sembrava essere sparita dai meandri dell’applicazione. Ora, però, la stessa azienda haato un ritorno al passato. Anche se, almeno per il momento, non sarà come prima. LEGGI ANCHE >ha deciso di sperimentare gli NFT legati a una serie di artisti A riportare la notizia è stato Protocol che cita una mail di marketing inviata ad aziende del settore in cui si parla proprio della riapertura delle ...

Advertising

fattoquotidiano : Oltre al danno la beffa: dopo ore in coda e cantieri interminabili migliaia di automobilisti si sono trovati a paga… - Agenzia_Ansa : Gli Stati Uniti hanno riaperto la loro ambasciata a Kiev dopo oltre due mesi. Lo annuncia il dipartimento di Stato… - Matteo31121962 : È vero che chi si somiglia si piglia dopo lo stile 'juve'il gemellaggio va oltre la 'B' arriva lo stile 'milan' e a… - LukeFenek : RT @AloBrasil1974: 'Ridurmi lo stipendio per il Milan era stato il mio ultimo pensiero, come lo sarà il rinnovo. Perché è certo che io vogl… - solorobabuona : @_pennichella_ ???? ovviamente ma dopo avermi fatto scoprire IL DIRETTORE abbiamo un legame che va oltre Twitter?????? -