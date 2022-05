Dopo la pace Fedez e J-Ax insieme per un concerto benefico: “Era il momento giusto per avvicinarci” (Di martedì 24 maggio 2022) Lo scopo è “regalare un concerto alla città” e raccogliere fondi per la Onlus Tog (Together to go) che si occupa di assistere i bambini con lesioni e patologie neurologiche e sta costruendo un nuovo centro a Milano. E’ questa la “sorpresa” che Fedez e J-Ax avevano annunciato sui social: Love Mi, un concerto gratuito a scopo benefico. Si terrà il 28 giugno, alle 18, in piazza Duomo e sarà trasmesso in diretta da Italia 1. I due artisti avevano riallacciato i rapporti nelle scorse settimane, Dopo una serie di dissidi durati qualche anno, che sono svaniti Dopo una telefonata di sei ore in cui Fedez ha proposto al collega l’evento. Telefonata durante la quale “ci siamo detti tutto”, racconta Fedez. “La mia reunion con Fede non dipende dal ... Leggi su blog.libero (Di martedì 24 maggio 2022) Lo scopo è “regalare unalla città” e raccogliere fondi per la Onlus Tog (Together to go) che si occupa di assistere i bambini con lesioni e patologie neurologiche e sta costruendo un nuovo centro a Milano. E’ questa la “sorpresa” chee J-Ax avevano annunciato sui social: Love Mi, ungratuito a scopo. Si terrà il 28 giugno, alle 18, in piazza Duomo e sarà trasmesso in diretta da Italia 1. I due artisti avevano riallacciato i rapporti nelle scorse settimane,una serie di dissidi durati qualche anno, che sono svanitiuna telefonata di sei ore in cuiha proposto al collega l’evento. Telefonata durante la quale “ci siamo detti tutto”, racconta. “La mia reunion con Fede non dipende dal ...

Advertising

rulajebreal : Dopo lo scempio e la carica di bastonate al corteo funebre di Shirin Abu Akleh, Israele ammette di averla uccisa. C… - matteosalvinimi : Pace e lavoro, intervengo in diretta dal Senato dopo l'informativa del presidente Draghi. - matteosalvinimi : Vi aggiorno in diretta dopo aver incontrato i sindacati. Per la Lega le priorità sono la pace e il lavoro. - AngiolinaRuta : RT @BeppeGiulietti: Dopo la puntata di @reportrai3 su #capaci sarà il caso di lasciare in pace la redazione #paolomondani e di perquisire,i… - note_tricolore : Interista Vaffanculo. 3 anni dopo il #papeete, queste sono le parole cantate da un uomo di governo, che vuole rappr… -