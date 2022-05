DON MATTEO 13, PENULTIMA PUNTATA: ANNA E QUELLA VOGLIA DI DIVENTARE MAMMA (Di martedì 24 maggio 2022) Nono e penultimo appuntamento con la stagione numero 13 di Don MATTEO. “Il coraggio di credere”, in onda martedì 24 maggio su Rai1, vede ANNA ospitare in casa la piccola Ines. L’occasione suscita in lei gioia, emozione e una domanda importante. Posso essere una buona madre? Una stagione ricca di soddisfazioni e di una importante crescita artistica per Maria Chiara Giannetta, acclamata protagonista di “Blanca”, ruolo che come vi avevamo svelato doveva andare inizialmente a Giulia Michelini. Così come per Raoul Bova che si gode il doppio successo di “Don MATTEO” e “Giustizia per Tutti”. Entrambi gli attori si sono ritrovati sul set di “Buongiorno MAMMA”, la serie di Canale 5 di cui si sta girando la seconda stagione. DON MATTEO 13, EPISODIO 9: IL CORAGGIO DI CREDERE Un’emergenza costringe la piccola ... Leggi su bubinoblog (Di martedì 24 maggio 2022) Nono e penultimo appuntamento con la stagione numero 13 di Don. “Il coraggio di credere”, in onda martedì 24 maggio su Rai1, vedeospitare in casa la piccola Ines. L’occasione suscita in lei gioia, emozione e una domanda importante. Posso essere una buona madre? Una stagione ricca di soddisfazioni e di una importante crescita artistica per Maria Chiara Giannetta, acclamata protagonista di “Blanca”, ruolo che come vi avevamo svelato doveva andare inizialmente a Giulia Michelini. Così come per Raoul Bova che si gode il doppio successo di “Don” e “Giustizia per Tutti”. Entrambi gli attori si sono ritrovati sul set di “Buongiorno”, la serie di Canale 5 di cui si sta girando la seconda stagione. DON13, EPISODIO 9: IL CORAGGIO DI CREDERE Un’emergenza costringe la piccola ...

