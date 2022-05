Don Matteo 13 | le anticipazioni del finale di stagione con Raoul Bova | arriva il tanto atteso bacio

Advertising

smenichini : Buon lavoro don Matteo - BolognainAzione : RT @mlombardo81: Don Matteo #Zuppi è capace di infondere amore, fiducia e speranza nei cuori perché ha la naturale capacità di fondere insi… - BolognainAzione : RT @mlombardo81: Il Cardinale Don Matteo Maria Zuppi è stato nominato da Papa Francesco, Presidente della CEI. E’ una notizia che mi riempi… - Lellasilvi : RT @Iperbole_: Una persona meravigliosa capace di coinvolgere anche un ateo come il sottoscritto. Una figura umana, vicina, aperta. Buon l… - _Valealizzi_ : RT @zingarella_a: stasera c’è pure don Matteo e in altri momenti avrei passato la giornata a maledire il vagabondo che torna ma siccome SON… -

In arrivo i nuovi episodi d i13 , la serie tv che sta riscuotendo un enorme successo. Ecco le anticipazioni del finale di stagione con Raoul Bova, le cui due puntate conclusive andranno in onda questa sera, martedì 24, ...13 fa il bis anche questa settimana . Stasera , 24 maggio 2022 , va in onda la Nona e Penultima Puntata della Fiction con Terence Hill e Nino Frassica , che si concluderà giovedì 26 maggio ...Penultimo appuntamento con la tredicesima stagione di Don Matteo stasera, martedì 24 maggio, su Rai 1. Per la seconda settimana consecutiva, la storica fiction girata in Umbria, prima a Gubbio e ...Le due puntate conclusive andranno in onda questa sera, martedì 24, e giovedì 26 maggio in prima serata su RAI 1 In arrivo i nuovi episodi di Don Matteo 13, la serie tv che sta riscuotendo un enorme ...