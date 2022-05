Don Matteo 13 | anticipazioni ultima puntata 26 maggio 2022 | trama episodio | come finisce | repliche

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 24 maggio 2022) Tutto (quasi) pronto per l’e imperdibiledi Don13, la fiction di successo di Rai 1 che sta per giungere al capolinea. Dopo le prime puntate con l’iconico Terence Hill e il passaggio di testimone a Raoul Bova, che veste i panni di Don Massimo, i telespettatori non vedono l’ora di scoprire cosa succederà efinirà questa stagione. Che,sempre, ha appassionato il pubblico. View this post on Instagram A post shared by Don(@donrai) Ultimodi Don13: Don Massimo perché verrà indagato? Stando alle, nell’ultimoDon Massimo verrà indagato per delle conoscenze ambigue e le forze ...