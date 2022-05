“Don Matteo 13”, anticipazioni puntata 24 Maggio: la salute di Greta peggiora (Di martedì 24 maggio 2022) I fan del famoso prete in bicicletta (ora in moto) questa sera, 24 Maggio 2022, potranno assistere al penultimo appuntamento con Don Matteo 13. A partire dalle 21.25 su Rai 1, tornano i protagonisti della serie ambientata a Spoleto per la nona puntata. Il 26 Maggio 2022, invece, andrà in scena il gran finale di stagione che molto probabilmente risponderà a due domande ancora in sospeso: Don Massimo sarà finalmente accettato dalla comunità? E come finirà tra Anna e Marco?. Nel frattempo scopriamo tutte le anticipazioni della puntata del 24 Maggio 2022 di Don Matteo.



“Don Matteo 13”, anticipazioni puntata 24 Maggio 2022: Stasera 24 Maggio 2022 andrà in onda il nono ... Leggi su tvzap (Di martedì 24 maggio 2022) I fan del famoso prete in bicicletta (ora in moto) questa sera, 242022, potranno assistere al penultimo appuntamento con Don13. A partire dalle 21.25 su Rai 1, tornano i protagonisti della serie ambientata a Spoleto per la nona. Il 262022, invece, andrà in scena il gran finale di stagione che molto probabilmente risponderà a due domande ancora in sospeso: Don Massimo sarà finalmente accettato dalla comunità? E come finirà tra Anna e Marco?. Nel frattempo scopriamo tutte ledelladel 242022 di Don“Don13”,242022: Stasera 242022 andrà in onda il nono ...

Advertising

Fiordaliso21 : RT @donMarcoVitale: 'La cristianità è finita, ripartiamo...ad essere una minoranza creativa che parla di futuro. Non difendiamo i bastioni… - BergamoAcli : RT @molte_fedi: Chiara Giaccardi e don Armando Matteo saranno presenti per noi solo online a causa dei numerosi impegni di lavoro. L’incont… - BergamoAcli : RT @molte_fedi: ??#24maggio - Questa sera, alle 20.45, presso la Sala Gamma di Torre Boldone l'incontro con don Armando Matteo e Chiara Gia… - BSalvarani : RT @donMarcoVitale: 'La cristianità è finita, ripartiamo...ad essere una minoranza creativa che parla di futuro. Non difendiamo i bastioni… - BenecomuneNet : RT @molte_fedi: ??#24maggio - Questa sera, alle 20.45, presso la Sala Gamma di Torre Boldone l'incontro con don Armando Matteo e Chiara Gia… -