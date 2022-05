Disney sempre più LGBTQ+ friendly: lanciata la sua nuova Pride Collection (Di martedì 24 maggio 2022) Dopo aver ufficialmente dichiarato guerra alla legge Don’t Say Gay della Florida – che proibisce di tenere lezioni sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere dall’asilo alle elementari – e annunciato l’intenzione di voler aumentare i personaggi LGBTQ+ in tv tra film, serie e cartoni animati, Disney prosegue sulla strada della visibilità e dell’inclusione, lanciando la sua nuova Pride Collection. Vi raccomandiamo... Disney: entro il 2022 la metà dei personaggi sarà LGBT+ o di minoranze etniche Non è del tutto una novità: il merchandising arcobaleno era online già da tempo. Veniva denominato “Rainbow Collection”, ma la Pride Collection non si era ancora mai ... Leggi su diredonna (Di martedì 24 maggio 2022) Dopo aver ufficialmente dichiarato guerra alla legge Don’t Say Gay della Florida – che proibisce di tenere lezioni sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere dall’asilo alle elementari – e annunciato l’intenzione di voler aumentare i personaggiin tv tra film, serie e cartoni animati,prosegue sulla strada della visibilità e dell’inclusione, lanciando la sua. Vi raccomandiamo...: entro il 2022 la metà dei personaggi sarà LGBT+ o di minoranze etniche Non è del tutto una novità: il merchandising arcobaleno era online già da tempo. Veniva denominato “Rainbow”, ma lanon si era ancora mai ...

