Diplomatico russo dell’ONU si dimette in segno di protesta contro la guerra

Un Diplomatico russo dell'ONU si è dimesso in protesta contro la guerra in Ucraina. Si tratta della prima manifestazione pubblica di dissenso nei confronti della guerra da parte di un Diplomatico russo. Un Diplomatico della rappresentanza permanente russa alle Nazioni Unite a Ginevra si è dimesso in segno di protesta contro la guerra.

