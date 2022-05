Di Maio sul piano italiano per l’Ucraina | «Oggi non ci sono le condizioni | ci vorrà tempo Medvedev lo boccia? Così non vuole la pace»

Advertising

fattoquotidiano : Meloni attacca Conte: “Fai sul serio? Ritira Di Maio dal governo”. Lui: “Sei la pasionaria dell’opposizione o quell… - Colombo69044603 : @NicolaPorro Sto demente di di maio ma vai a cagare sul Vesuvio in eruzione - AngelaAngelmi : @mptuitter @BimbiMeb @pulcetto @mesoada @matteorenzi @Ettore_Rosato la guerra, non mi sembra che la posizione di Re… - fabriziocoliba1 : RT @salomone_l: Il ministro Di Maio stigmatizza giustamente l’episodio dello steward ma si dimentica di giudicare i fatti di Spezia-Napoli… - razorblack66 : L' HA FATTO DI MAIO.....DAI, COME FAI A PRENDERLO SUL SERIO MEDVEDEV..... @AxlGuidato @iosoioevoi -

Quando Medvedev fa queste dichiarazioni critichepiano di pace italiano non dimostra di volere la pace ". Sempre Di, chiosando il suo intervento, sottolinea come " qualsiasi decisione sull'...Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Dia un evento dell'associazione Alis. Ore 17.27 - ... ha detto il portavoce della compagnia ferroviaria Ltg Mantas Dubauskas, citatosito della ..."Qui siamo tutti d'accordo che serve una escalation diplomatica per arrivare alla pace" in Ucraina, "e l'italia con il suo documento di lavoro dimostra che sta lavorando per la pace. Fino ad ora tutto ...ROMA (ITALPRESS) – “Siamo in piena guerra, con un livello di inflazione che continua a salire in tutta Europa con il prezzo dei beni di prima necessità, del pane, che sale in tutto il mondo a causa de ...