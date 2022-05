Advertising

Velvet Gossip

Nessun nuovo amore quindi per il nostro Serkan Bolat anche se tra le possibili " e vociferate " motivazioni della rottura con la Ercel,il nome diOzdemir . C'è infatti chi continua a ...Hande Ercel e Kerem Bursin si sono lasciati Tra gli attori di Love is in the airil nome diOzdemir Arrivano notizie inaspettate su Kerem Bursin e Hande Ercel direttamente dalla Turchia. Gli attori protagonisti di Love is in the air sono una coppia anche nella realtà ... Demet, spunta foto dal passato: ha ceduto al ritocchino Ecco come era Demet Özdemir vive la sua storia d'amore alla luce del sole. Felice accanto all'attore e cantante turco Oguzhan Koç.