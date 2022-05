'Delitto di Garlasco: la verità di Alberto Stasi', questa sera alle 21.20 su Italia 1 l'intervista esclusiva a Le Iene (Di martedì 24 maggio 2022) Alberto Stasi parla per la prima volta in televisione, a distanza di sette anni dal suo arresto per omicidio, nello speciale de 'Le Iene' dal titolo 'Delitto di Garlasco : la verità di Alberto Stasi'. Leggi su globalist (Di martedì 24 maggio 2022)parla per la prima volta in televisione, a distanza di sette anni dal suo arresto per omicidio, nello speciale de 'Le' dal titolo 'di Garlasco : ladi'.

