De rerum natura | Serena Lugli e dipinti dalla Terra

(Di martedì 24 maggio 2022) La realtà in cui si vive è da sempre ispirazione per l’uomo e anche l’artistaindaga le sensazioni e le spazialità del mondo circostante. Deè la mostra in cui presenta la produzione in cui sviluppa una narrazione dei cambiamenti del paesaggio che ha anche valenza ecologista. L’esposizione inaugura il 24

Non c'è manifestazione culturale come il Salone di Torino capace di alternare così bene nella sua offerta l'alto e il basso, dalla lectio di Milo De Angelis sul Dedi Lucrezio a Elly ...... tra cui quello con il vincitore della 2edizione del Premio Saba, il poeta Milo De Angelis che presenterà in anteprima la sua traduzione del Dedi Lucrezio (Mondadori). Download Best ... De rerum natura La Caritas Diocesana di Matera-Irsina, nella giornata della memoria del 30simo anniversario della strage di Capaci, nella quale hanno perso la vita il giudice Giovanni Falcone, il magistrato Francesca ...Il giorno 24 maggio alle 16 inaugura, presso lo Spazio Il Laboratorio nel cuore di Trastevere a Roma, la mostra personale De rerum natura di Serena Lugli a cura di Roberta Melasecca. In mostra la ...