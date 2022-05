Daniela Ducato è la nuova presidente del Wwf Italia

(Di martedì 24 maggio 2022), 62 anni, imprenditrice sarda nel settore dell’economia circolare, e’ ladel Wwf. Insignita del titolo di Cavaliere della Repubblica dalSergio Mattarella per meriti ambientali,è fondatrice in Sardegna delle filiere Edizero. E’ eletta dal nuovo consiglio nazionale dell’associazione. Dell’organismo fanno parte i seguenti membri: – Mario Attalla – Donatella Bianchi (uscente) – Simona Castaldi – Luciano Di Tizio (eletto vice) – Alessandro Giadrossi – Silvio Greco – Carla Liuni – Paolo Lombardi – Silvio Ursini L'articolo proviene da Ildenaro.it.

