Da Renzi ai crediti edilizi | i bonus ci costano 136 miliardi l’anno

(Di martedì 24 maggio 2022) Una selva di 40che valgono quasi 113di euro nel biennio 2020-2022. Il conto è stato tirato dalla CGIA di Mestre, organismo camerale rappresentativo di PMI e imprese artigiane del Veneto, tenendo in considerazione tutti iintrodotti dagli ultimi due esecutivi per fronteggiare l’impatto del Covid, dell’inflazione e della guerra in Ucraina. Capitoli di spesa – si sottolinea – che vanno ad aumentare in misura significativa il debito pubblico che, rispetto all’avvento del Covid, è salito di oltre 21 punti percentuali di PIL. “Molti sussidi sono stati erogati anche a chi non ne aveva alcun bisogno, altri ancora sono stati introdotti solo per “riscuotere” un consenso politico immediato”, sottolinea la CGIA. Serve razionalizzare E’ però giunto il momento di razionalizzarne la spesa in vista dell’ormai vicino aumento dei ...