Da Pioli a Ibrahimovic, ovazione da Scudetto a ‘Casa Milan’ | VIDEO (Di martedì 24 maggio 2022) Entusiasmo alle stelle dei tifosi del Milan per la meritata vittoria del 19° Scudetto. Il tecnico Stefano Pioli e Zlatan Ibrahimovic tra i più acclamati ieri pomeriggio, fuori Casa Milan, prima della partenza del pullman scoperto per le vie di... Leggi su pianetamilan (Di martedì 24 maggio 2022) Entusiasmo alle stelle dei tifosi del Milan per la meritata vittoria del 19°. Il tecnico Stefanoe Zlatantra i più acclamati ieri pomeriggio, fuori Casa Milan, prima della partenza del pullman scoperto per le vie di...

Advertising

AntoVitiello : #Pioli: 'Le tre immagini di questa stagione? La vittoria nel derby, quella contro la Lazio e i discorsi di… - Z33l31 : RT @NicoSchira: Tra gli artefici dello scudetto dell’#ACMilan non va dimenticato Zvonimir #Boban. C’è la firma del dirigente croato sugli a… - PianetaMilan : Da #Pioli a @Ibra_official, ovazione da #Scudetto a '#CasaMilan' | #VIDEO - @acmilan #ACMilan #Milan #SempreMilan… - MacGaetani : RT @marco941972: @Ibra_official Pioli, Zlatan Ibrahimovic e tutti i ragazzi del Milan ora pensiamo a portare a casa la Champions League e t… - MacGaetani : RT @marco941972: @Ibra_official Milan For Ever,Pioli grande allenatore grazie Maldini. Zlatan Ibrahimovic for ever il Milan deve tenerlo fi… -