Da bambina già bionda da far paura, oggi è una superconduttrice tv: ecco chi è (Di martedì 24 maggio 2022) I lineamenti del viso da piccola erano più paffuti, ma la sua chioma bionda è sempre presente. Avete capito di chi si tratta? Lo sguardo accattivante è indubbiamente rimasto, ed è forse proprio da quello che è più facile capire di chi si tratta. Un altro elemento fondamentale sono i capelli: la chioma bionda, infatti, rimane sempre un tratto caratteristico oltre che amatissimo della famosa conduttrice italiana. Stiamo parlando della bellissima Federica Panicucci, amatissima dal pubblico di tutta Italia. La sua gavetta fin da giovanissima nel mondo della televisione testimonia la sua passione nei confronti del mondo dello spettacolo, in cui muove i primi passi a neanche 20 anni negli anni ’80. Una vita per la televisione Classe 1967, la Panicucci inizia a farsi conoscere nel mondo della pubblicità e in quello della moda, posando per ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 24 maggio 2022) I lineamenti del viso da piccola erano più paffuti, ma la sua chiomaè sempre presente. Avete capito di chi si tratta? Lo sguardo accattivante è indubbiamente rimasto, ed è forse proprio da quello che è più facile capire di chi si tratta. Un altro elemento fondamentale sono i capelli: la chioma, infatti, rimane sempre un tratto caratteristico oltre che amatissimo della famosa conduttrice italiana. Stiamo parlando della bellissima Federica Panicucci, amatissima dal pubblico di tutta Italia. La sua gavetta fin da giovanissima nel mondo della televisione testimonia la sua passione nei confronti del mondo dello spettacolo, in cui muove i primi passi a neanche 20 anni negli anni ’80. Una vita per la televisione Classe 1967, la Panicucci inizia a farsi conoscere nel mondo della pubblicità e in quello della moda, posando per ...

