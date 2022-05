Da ascoltare - C'è podcast per te (Di martedì 24 maggio 2022) 800 volte Quattroruote. 800 numeri partiti nell'ormai lontano 1956 e approdati fino ai nostri giorni col fascicolo numero 800, di aprile. Per quell'appuntamento avevamo prodotto un video. L'intento era quello di raccontare l'avventura dell'automobile, nei 66 anni di Quattroruote, attraverso la narrazione di otto personaggi illustri e capaci di restituire il senso della grande avventura del Novecento: la mobilità individuale per tutti. Quel contenuto da oggi è anche disponibile in podcast su Spotify e Apple podcast. Protagonisti. Di questa evoluzione delle quattro ruote abbiamo discusso con l'architetto e designer Michele De Lucchi (qui il link al podcast), che ha formulato per noi le sue riflessioni sulle necessità di una programmazione urbanistica del territorio e di un diverso rapporto tra il centro e le periferie. La gestione del ... Leggi su quattroruote (Di martedì 24 maggio 2022) 800 volte Quattroruote. 800 numeri partiti nell'ormai lontano 1956 e approdati fino ai nostri giorni col fascicolo numero 800, di aprile. Per quell'appuntamento avevamo prodotto un video. L'intento era quello di raccontare l'avventura dell'automobile, nei 66 anni di Quattroruote, attraverso la narrazione di otto personaggi illustri e capaci di restituire il senso della grande avventura del Novecento: la mobilità individuale per tutti. Quel contenuto da oggi è anche disponibile insu Spotify e Apple. Protagonisti. Di questa evoluzione delle quattro ruote abbiamo discusso con l'architetto e designer Michele De Lucchi (qui il link al), che ha formulato per noi le sue riflessioni sulle necessità di una programmazione urbanistica del territorio e di un diverso rapporto tra il centro e le periferie. La gestione del ...

