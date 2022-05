Cuperlo a Cartabianca: “Orsini come Fonzie” (Di martedì 24 maggio 2022) (Adnkronos) – “Il professor Orsini è come Fonzie che non era capace di dire ‘scusa’. Il professor Orsini non potrà mai dire ‘ho sbagliato’, è impossibile il percorso”- E’ la battuta con cui Gianni Cuperlo, esponente del Pd, si rivolge al professor Alessandro Orsini durante la puntata di Cartabianca mentre si discute della guerra tra Russia e Ucraina. “Cuperlo, non mi rivolge una gentilezza. Mi attribuisce malafede e io non sono una persona in malafede”, dice Orsini sorridendo. “Non sia permaloso, è una battuta. Non può prendere il paragone con Fonzie come una cosa seria”, replica Cuperlo spegnendo la polemica. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 24 maggio 2022) (Adnkronos) – “Il professorche non era capace di dire ‘scusa’. Il professornon potrà mai dire ‘ho sbagliato’, è impossibile il percorso”- E’ la battuta con cui Gianni, esponente del Pd, si rivolge al professor Alessandrodurante la puntata dimentre si discute della guerra tra Russia e Ucraina. “, non mi rivolge una gentilezza. Mi attribuisce malafede e io non sono una persona in malafede”, dicesorridendo. “Non sia permaloso, è una battuta. Non può prendere il paragone conuna cosa seria”, replicaspegnendo la polemica. L'articolo proviene da Italia Sera.

