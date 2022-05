Cristina Bombassei nominata consigliere di Fondazione Sodalitas

(Di martedì 24 maggio 2022) Dal 2013è Chief CSR Officer di Brembo – leader mondiale nello sviluppo e produzione di sistemi frenanti. È inoltre Presidente del Gruppo Tecnico di Responsabilità Sociale d’Impresa e Sostenibilità di Confindustria Nazionale ed è membro del Consiglio Direttivo di AIDAF, il riferimento in Italia per le aziende familiari. Brembo sostiene l’impegno diper la promozione della sostenibilità d’Impresa e contribuisce alla realizzazione di uno sviluppo economico compatibile con la salvaguardia dell’ambiente e il benessere delle persone. La sostenibilità è un modo di pensare e di agire che per Brembo trova concretezza nella strategia di crescita e in tutte le aree di business. Questa importante esperienza aziendale contribuirà alla sfida che...

... Cottarelli, Scarpetta, Fornero, Christian Greco e 30 imprenditori Champion tra cui, ... Stefano Quaglino , consigliere delegato AGSM AIM eBalbo , direttore regionale Veneto Ovest e ...... non ultimo il bergamasco Roberto Vavassori della Brembo (leggi Alberto), per ... Si tratta della trevigiana MariaPiovesana (probabile sostituito: il vicentino Enrico Carraro ), del ... Una città che si “rigenera”: Bergamo Next Level torna per progettare gli scenari del domani Sergio Cavalieri, Rettore Unibg: “Il nostro non è un festival, ma un’opportunità per contribuire alla rigenerazione della filiera culturale e produttiva”. Cristina Bombassei, Presidente Pro Universita ...Bergamo Next Level 2022 inaugura con un dialogo – introdotto da Alberto Brugnoli Presidente della Cattedra Unesco dell’Università degli studi di Bergamo – in cui il Rettore Sergio Cavalieri e Cristina ...