Crimes of the future è l’ultimo avvertimento di Cronenberg all’umanità

Advertising

WeCinema : 'Mi aspetto che a Cannes ci saranno persone che usciranno dalla sala durante i primi cinque minuti del film'. È qu… - CineGiornale1 : Cannes 75 | Crimes of the Future è l’attesissimo ritorno al cinema di David Cronenberg - idiblue2 : RT @Internazionale: 'Crimes of the future' torna alle origini con un mondo neomedievale di corpi mutanti; 'Decision to leave' è inquietante… - Internazionale : 'Crimes of the future' torna alle origini con un mondo neomedievale di corpi mutanti; 'Decision to leave' è inquiet… - MMarturini : RT @ciakmag: David Cronenberg ha presentato in Concorso al 75° Festival di Cannes il suo film sull'evoluzione umana, Crimes of the Future.… -

Ma èoffuture di Cronenberg a spiccare con nettezza. Il maestro canadese, dopo otto anni di assenza dal grande schermo, fa un'operazione stranissima: riutilizza il titolo del suo secondo ...La chirurgia è il sesso del futuro. Ed ormai è un hashtag (#surgeryisthefutureofsex) che impazza sulla Croisette. PerchéofFuture di David Cronenberg è già un cult. Il più atteso dei film concorrenti al 75° Festival di Cannes è riuscito nell'intesa di sopraelevarsi alla media finora offerta, collocandosi in ...Amanda Milling claimed a “UK official was present” at the airport to help “facilitate” both Ms Zaghari-Ratcliffe and Anoosheh ...(Suffice it to say, the punishment was far too weak considering the crimes.) Bouchareb means to enrage his audience — to remind them that France’s shameful past isn’t that far removed from our ...