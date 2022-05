Cremona: nasce 'ASSieme', tavolo permanente delle organizzazioni datoriali (Di martedì 24 maggio 2022) Roma, 24 mag. (Labitalia) - Un tavolo permanente di confronto di tutte le organizzazioni datoriali attive nella provincia di Cremona costituito con lo scopo di promuovere lo sviluppo del territorio. L'iniziativa, denominata 'ASSieme', si propone di valorizzare il metodo del dialogo e della concertazione tra le associazioni economiche per individuare soluzioni condivise fornendo un punto di sintesi per un confronto costruttivo ad ogni livello istituzionale del territorio. 'ASSieme' riunisce le realtà imprenditoriali di ogni settore economico della provincia: Confartigianato Imprese Crema, Confartigianato Imprese Cremona, Libera Associazione Artigiani, Cna Cremona, Confcommercio Cremona, Confesercenti della Lombardia ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 24 maggio 2022) Roma, 24 mag. (Labitalia) - Undi confronto di tutte leattive nella provincia dicostituito con lo scopo di promuovere lo sviluppo del territorio. L'iniziativa, denominata '', si propone di valorizzare il metodo del dialogo e della concertazione tra le associazioni economiche per individuare soluzioni condivise fornendo un punto di sintesi per un confronto costruttivo ad ogni livello istituzionale del territorio. '' riunisce le realtà imprenditoriali di ogni settore economico della provincia: Confartigianato Imprese Crema, Confartigianato Imprese, Libera Associazione Artigiani, Cna, Confcommercio, Confesercenti della Lombardia ...

