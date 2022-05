Covid Toscana | i numeri di Giani oggi 24 maggio | 1 974 nuovi casi | tasso al 12 | 66%

Advertising

FirenzePost : Toscana Covid: 6 morti (età media 85,5 anni), oggi 24 maggio. 1.974 nuovi contagi, tasso al 12,7% - LetiziaFirenze : Covid, risalgono i contagi: in Toscana 1974 positivi e 6 decessi - ToscanaInDiretta - GazzChianti : COVID-19 - Covid in Toscana: “rimbalzo” nuovi positivi fino a quasi 2mila. Sono 69 nei nostri comuni. Nel Chianti e… - FirenzePost : Covid Toscana: i numeri di Giani oggi 24 maggio, 1.987 nuovi casi, tasso al 12,66% - iltirreno : Pier Luigi Lopalco e le infezioni peggiori dagli anni Ottanta: dall’Hiv al Covid. Ma il vaiolo delle scimmie, già n… -

Piccole luci nella notte del', sarà presentato mercoledì 25 maggio alle 17 nella sala ...e il vicepresidente segretario della commissione per la promozione delle aree interne della. ...Oggi martedì 24 maggio 2022 i nuovi casipositivi insono 1.974 su 15.587 test di cui 1.897 tamponi molecolari e 13.690 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 12,66% (67,9% sulle prime diagnosi). Vaccini somministrati in ...Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti COVID oggi sono complessivamente 348, 17 in terapia intensiva ...Coronavirus in Toscana: a fronte di 1.974 nuovi casi, i ricoverati sono 348 (18 in meno), di cui 17 in terapia intensiva (stabili).