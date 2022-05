Covid oggi Lombardia, 4.330 contagi e 6 morti. A Milano città 605 casi (Di martedì 24 maggio 2022) (Adnkronos) – Sono 4.330 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 24 maggio 2022 in Lombardia, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 6 morti per un totale di 40.422 decessi da inizio pandemia. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 44.607 tamponi, di cui è risultato positivo il 9,7%. Aumenta il numero dei ricoverati: in terapia intensiva sono 36, 2 più di ieri; nei reparti Covid ordinari 749, 5 più di 24 ore fa. Nel territorio metropolitano di Milano i nuovi casi sono 1.469, di cui 605 nella città capoluogo. Segue la provincia di Brescia con 548 contagi, Monza e Brianza con 372, Bergamo con 349, Varese con 340, Como 251, Pavia con 231. In provincia di Mantova i ... Leggi su italiasera (Di martedì 24 maggio 2022) (Adnkronos) – Sono 4.330 i nuovida Coronavirus, 24 maggio 2022 in, secondo i dati-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 6per un totale di 40.422 decessi da inizio pandemia. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 44.607 tamponi, di cui è risultato positivo il 9,7%. Aumenta il numero dei ricoverati: in terapia intensiva sono 36, 2 più di ieri; nei repartiordinari 749, 5 più di 24 ore fa. Nel territorio metropolitano dii nuovisono 1.469, di cui 605 nellacapoluogo. Segue la provincia di Brescia con 548, Monza e Brianza con 372, Bergamo con 349, Varese con 340, Como 251, Pavia con 231. In provincia di Mantova i ...

