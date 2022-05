Covid oggi a Roma e nel Lazio, bollettino del 24 maggio: 3.337 casi, contagi in risalita (Di martedì 24 maggio 2022) bollettino Covid oggi: quasi 30mila nuovi casi e 95 morti in Italia. I dati del 24 maggio Roma, 24 maggio 2022 - Tornano a salire i contagi nel Lazio. Su 6.166 tamponi molecolari e 24.426 tamponi ... Leggi su quotidiano (Di martedì 24 maggio 2022): quasi 30mila nuovie 95 morti in Italia. I dati del 24, 242022 - Tornano a salire inel. Su 6.166 tamponi molecolari e 24.426 tamponi ...

RobertoBurioni : 148 morti per COVID-19 anche oggi. Praticamente ogni giorno un aereo che cade. Vorrei che qualcuno mi dicesse che… - SkyTG24 : #Covid19, news di oggi. 19 milioni gli italiani senza vaccino o con ciclo incompleto. LIVE - NicolaPorro : ?? #Mascherine in #aereo, solo noi in Ue le imponiamo. Indovinate per volere di chi??? #COVID - avespartacus : RT @LaGazzettaWeb: Covid, in Puglia 14 morti: oggi 2.407 positivi, ovvero il 13,7% dei test - ledicoladelsud : Covid oggi Lombardia, 4.330 contagi e 6 morti. A Milano città 605 casi -