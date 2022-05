Covid, Italia prima nel mondo per numero di morti Il modello svedese funziona: meno restrizioni e decessi (Di martedì 24 maggio 2022) Un nuovo record per l’Italia, ma non così positivo come ci si aspetterebbe. Le riaperture e la riduzione delle misure di controllo e contenimento, che negli altri Paesi sono avvenute prima, sono diventate normalità anche in Italia Segui su affarItaliani.it Leggi su affaritaliani (Di martedì 24 maggio 2022) Un nuovo record per l’, ma non così positivo come ci si aspetterebbe. Le riaperture e la riduzione delle misure di controllo e contenimento, che negli altri Paesi sono avvenute, sono diventate normalità anche inSegui su affarni.it

Advertising

fanpage : Rosa ha 34 anni e si è ammalata a marzo 2020, nel pieno della prima ondata e prima della campagna vaccinale, nella… - Adnkronos : Italia prima in Europa per morti settimanali legate al #COVID19, seconda nel mondo. L'ultimo aggiornamento dell'… - Adnkronos : Stop alle #mascherine sugli aerei da oggi in Europa ma per i voli dall’Italia resta l’obbligo. #covid #notizie - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Rosa ha 34 anni e si è ammalata a marzo 2020, nel pieno della prima ondata e prima della campagna vaccinale, nella prima zona… - PhryneFisher4 : RT @fratotolo2: Nel 91,7% degli ospedali italiani c’è carenza di personale, nel 70,8% mancano posti letto e nel 75% vi sono difficoltà orga… -