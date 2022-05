Covid Italia, 9.820 nuovi casi, 80 morti nelle ultime 24 ore (Di martedì 24 maggio 2022) Sono 9.820 i nuovi positivi in Italia nelle ultime 24 ore, a fronte di 93.813 tamponi effettuati. E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino sull’emergenza Covid, emesso dal Ministero della Salute. Gli attualmente positivi sono 833.047. I deceduti nelle ultime 24 ore sono 80, per un totale da inizio pandemia di 166.032. I ricoverati in ospedale per sintomi riconducibili al Covid sono 6.679, 13 in meno rispetto a ieri, dei quali 291 in terapia intensiva (uno in meno di ieri). (ITALPRESS).Photo credits: www.agenziafotogramma.it Vaiolo delle scimmie, Galli: emergenza internazionale? Atto dovuto Confimprese iblea settore ambulanti chiede revisione del bando al mercato Festa della Salute a Ragusa: strepitoso successo Salernitana travolta in casa ma ... Leggi su quotidianodiragusa (Di martedì 24 maggio 2022) Sono 9.820 ipositivi in24 ore, a fronte di 93.813 tamponi effettuati. E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino sull’emergenza, emesso dal Ministero della Salute. Gli attualmente positivi sono 833.047. I deceduti24 ore sono 80, per un totale da inizio pandemia di 166.032. I ricoverati in ospedale per sintomi riconducibili alsono 6.679, 13 in meno rispetto a ieri, dei quali 291 in terapia intensiva (uno in meno di ieri). (ITALPRESS).Photo credits: www.agenziafotogramma.it Vaiolo delle scimmie, Galli: emergenza internazionale? Atto dovuto Confimprese iblea settore ambulanti chiede revisione del bando al mercato Festa della Salute a Ragusa: strepitoso successo Salernitana travolta in casa ma ...

