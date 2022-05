Covid, in Campania risale l’incidenza: sette nuove vittime (Di martedì 24 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSono 3.505 i nuovi positivi al Covid in Campania su 24.801 test esaminati. Il tasso di incidenza sale al 14.13%, contro il 12,55 di ieri. sette le nuove vittime, di cui cinque nelle ultime 48 ore e due risalenti ai giorni precedenti. Migliora la situazione sul versante ospedaliero: i posti letto occupati nelle intensive sono 29 (-2), quelli in degenza 453 (-4). Questo il bollettino di oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri) Positivi del giorno: 3.505 di cui: Positivi all’antigenico: 3.236 Positivi al molecolare: 269Test: 24.801 di cui: Antigenici: 19.646 Molecolari: 5.155 Deceduti: 5 (*) nelle ultime 48 ore; 2 deceduti in precedenza ma registrati ieri. Report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva disponibili: ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 24 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSono 3.505 i nuovi positivi alinsu 24.801 test esaminati. Il tasso di incidenza sale al 14.13%, contro il 12,55 di ieri.le, di cui cinque nelle ultime 48 ore e duenti ai giorni precedenti. Migliora la situazione sul versante ospedaliero: i posti letto occupati nelle intensive sono 29 (-2), quelli in degenza 453 (-4). Questo il bollettino di oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri) Positivi del giorno: 3.505 di cui: Positivi all’antigenico: 3.236 Positivi al molecolare: 269Test: 24.801 di cui: Antigenici: 19.646 Molecolari: 5.155 Deceduti: 5 (*) nelle ultime 48 ore; 2 deceduti in precedenza ma registrati ieri. Report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva disponibili: ...

