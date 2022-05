Covid, in Campania risale l’incidenza, sette nuove vittime ma i ricoveri sono in calo (Di martedì 24 maggio 2022) i nuovi positivi al Covid in Campania su 24.801 test esaminati. Il tasso di incidenza sale al 14.13%, contro il 12,55 di ieri. sette le nuove vittime, di cui cinque nelle ultime 48 ore e due risalenti ai giorni precedenti. Migliora la situazione sul versante ospedaliero: i posti letto occupati nelle intensive sono 29 (-2), quelli in degenza 453 (-4). L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 24 maggio 2022) i nuovi positivi alinsu 24.801 test esaminati. Il tasso di incidenza sale al 14.13%, contro il 12,55 di ieri.le, di cui cinque nelle ultime 48 ore e duenti ai giorni precedenti. Migliora la situazione sul versante ospedaliero: i posti letto occupati nelle intensive29 (-2), quelli in degenza 453 (-4). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

