Covid | i dati | altri 29 875 nuovi contagi e 95 morti Ancora in calo ricoveri ordinari e in terapia intensiva

(Di martedì 24 maggio 2022) È di 29.875e altre 95 vittime il conteggio delle ultime 24 ore di pandemia in Italia. Idel ministero della Salute fanno registrare 269.971 tamponi, per un tasso di positività dell’11,1%. Sono 6.257 i ricoverati con sintomi, -131 da ieri, 290 i pazienti attualmente in(-1). Le persone attualmente positive sono 811.720, con undi 21.327 da ieri. Nelle ultime 24 ore si contano 51.946 guariti, che portano il totale a 16.310.440 da inizio pandemia. Secondo idel bollettino ministeriale a oggi sono 811.720 le persone alle prese con il virus di cui 805.173 in isolamento domiciliare. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

I nuovi casi sono sparsi in tutte le regioni (con l'Emilia - Romagna che non ha trasmesso i dati). Rispetto a martedì scorso registrano ben 14.614 casi in meno. Prosegue il calo dei ricoveri e degli attualmente positvi. La regione con più casi odierni è la Lombardia (+4.330) seguita da Campania (+3...). Sono 29.875 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 24 maggio 2022, secondo i dati e i numeri Covid - regione per regione - del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute.