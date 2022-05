Covid | 4 330 nuovi postivi in Lombardia | 349 a Bergamo

(Di martedì 24 maggio 2022) A fronte di 44.607 tamponi effettuati, sono 4.330 ipositivi in, 349 a. Ci sono duericoveri in terapia intensiva rispetto a ieri (36) e 5 in più nei reparti (749). I decessi registrati nelle ultime 24 ore sono 6. I dati di oggi – i tamponi effettuati: 44.607, totale complessivo: 37.578.671 – icasi positivi: 4.330 – in terapia intensiva: 36 (+2) – i ricoverati non in terapia intensiva: 749 (+5) – i decessi, totale complessivo: 40.422 (+6) Icasi per provincia Milano: 1.469 di cui 605 a Milano città;: 349; Brescia: 548; Como: 251; Cremona: 124; Lecco: 150; Lodi: 115; Mantova: 155; Monza e Brianza: 372; Pavia: 231; Sondrio: 72; Varese: 340.

Advertising

StraNotizie : Covid oggi Lombardia, 4.330 contagi e 6 morti. A Milano città 605 casi - LocalPage3 : Covid oggi Lombardia, 4.330 contagi e 6 morti. A Milano città 605 casi - italiaserait : Covid oggi Lombardia, 4.330 contagi e 6 morti. A Milano città 605 casi - rep_milano : Covid, il bollettino di oggi 24 maggio in Lombardia: 4.330 nuovi casi e 6 morti - LNotizie : A fronte di 44.607 tamponi effettuati, sono 4.330 i nuovi positivi (9,7%) ???? -

Sono 29.875 i nuovi casi di- 19 registrati nelle ultime 24 ore in Italia, in aumento rispetto ai 9.820 di ieri, per un ...con i maggiori incrementi in termini di contagi sono Lombardia (4.), ...In Lombardia 4.casi, in Campania 3.505 e nel Lazio 3.337 . Trainati dalla ripresa dei tamponi a quota 269mila (+176mila), i nuovi contagi da- 19 tornano a salire a 29.875, circa 20mila in piu' rispetto a ...Coronavirus I dati delle ultime 24 ore nel report di martedì 24 maggio. Effettuati oltre 44 mila tamponi. Ricoveri in leggero aumento. Con 44.607 tamponi effettuati è di 4.330 il numero di nuovi ...Con 44.607 tamponi effettuati è di 4.330 il numero di nuovi positivi al coronavirus in regione, di cui 548 nella nostra provincia ...