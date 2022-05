Covid | 29 875 i nuovi casi | 95 i morti nelle ultime 24 ore

(Di martedì 24 maggio 2022) Sono 29.875 idi Coronavirus in Italia, a fronte di 269.971 tamponi effettuati. E' quanto emerge dal quotidiano bollettino pubblicato dal ministero della Salute. Le persone decedute24 ore sono 95, che portano il totale delle vittime da inizio pandemia a quota 166.127. I ricoverati negli ospedali sono 6.547 (132 in meno di ieri), tra i quali 290 in terapia intensiva (uno in meno di ieri). (ITALPRESS). Photo credits www.agenziafotogramma.it

In terapia intensiva sono ricoverati 290 pazienti ( - 1) mentre i guariti sono 51.946. Tasso di positività ...Nelle ultime 24 ore sono stati 29.i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia, mentre ieri erano stati 9.820 . Aumentano i ...per comprendere l'andamento della pandemia - i pazientiin ... Coronavirus in Basilicata, bollettino 15 maggio: 191 positivi tra molecolari e rapidi (27 Matera, 36 Potenza, 126 altri comuni lucani, 1 non residente ma domiciliato in Basilicata, 1 non residente né domiciliato in Basilicata), 181 guariti. 875 morti, 29.055 contagi I pazienti Covid nei reparti ordinari sono oggi 749, ieri erano 744. I guariti in Lombardia sono 8.036 nelle ultime ventiquattro ore, ieri erano stati 5.948. In Italia si registrano oggi 29.875 nuovi ...Quadruplicano i casi in Sicilia di Covid nelle ultime 24 ore , ma anche qui purtroppo è tutto normale: succede ogni martedì, quando aumentano i tamponi ...