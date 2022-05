Covid | 29 875 i nuovi casi | 95 i morti nelle ultime 24 ore

(Di martedì 24 maggio 2022) Sono 29.875 idi Coronavirus in Italia, a fronte di 269.971 tamponi effettuati. E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino pubblicato dal ministero della Salute. Le persone decedute24 ore sono 95, che portano il totale delle vittime da inizio pandemia a quota 166.127. I ricoverati negli ospedali sono 6.547 (132 in meno di ieri), tra i quali 290 in terapia intensiva (uno in meno di ieri). (ITALPRESS). Photo credits www.agenziafotogramma.it L'articolo proviene da Ildenaro.it.

