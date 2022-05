Covid 19 in Campania, bollettino del 23 maggio: 3.505 positivi (Di martedì 24 maggio 2022) Covid 19 in Campania: il bollettino di ieri, lunedì 23 maggio, parla di 3.505 nuovi positivi su 24.801 tamponi analizzati. Sono 3.505 i nuovi positivi al Covid 19 in Campania su 24.801 test esaminati. Il tasso di incidenza sale al 14.13%, contro il 12,55 di ieri. Sette le nuove vittime, di cui cinque nelle ultime Leggi su 2anews (Di martedì 24 maggio 2022)19 in: ildi ieri, lunedì 23, parla di 3.505 nuovisu 24.801 tamponi analizzati. Sono 3.505 i nuovial19 insu 24.801 test esaminati. Il tasso di incidenza sale al 14.13%, contro il 12,55 di ieri. Sette le nuove vittime, di cui cinque nelle ultime

Advertising

salernotoday : Covid, 3.505 nuovi contagi e 7 decessi in Campania: il bollettino - neifatti : Covid in Campania, 3.505 nuovi positivi - rep_napoli : Covid, in Campania 3.505 nuovi positivi e sette morti [aggiornamento delle 15:41] - VesuvioLive : Covid Campania, il bollettino del 24 Maggio: oltre 3 mila nuovi casi ma scendono i ricoveri - tvoggi : CORONAVIRUS, RISALE IL TASSO D’INCIDENZA IN CAMPANIA Sono 3.505 i nuovi positivi al Covid in Campania su 24.801 tes… -