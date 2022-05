Così la Nuova Zelanda incentiva le E-Cig per combattere il tabagismo (Di martedì 24 maggio 2022) La Nuova Zelanda sta cercando di ridurre in modo drastico la dipendenza dal fumare. L‘approccio di questo paese nei confronti del tabagismo è da sempre stato tra i più categorici e severi del mondo. Negli anni le campagne di disincentivazione si sono concentrate di volta in volta sull‘aumento vertiginoso dei prezzi dei pacchetti di sigarette, o sull‘idea, accolta anche in Europa, che packaging dalle immagini particolarmente tristi o brutali potessero inibire gli acquirenti. Adesso, l‘obiettivo sembra un altro: puntare sui dispositivi elettronici alternativi, che presentano un rischio ridotto rispetto alle normali sigarette, le E-cig. Se n‘è discusso durante un’intera sessione dell’evento “The E-Cigarette Summit Usa”. Il vaping, o svapo, non era certo popolare in Nuova Zelanda. Erano ... Leggi su linkiesta (Di martedì 24 maggio 2022) Lasta cercando di ridurre in modo drastico la dipendenza dal fumare. L‘approccio di questo paese nei confronti delè da sempre stato tra i più categorici e severi del mondo. Negli anni le campagne di diszione si sono concentrate di volta in volta sull‘aumento vertiginoso dei prezzi dei pacchetti di sigarette, o sull‘idea, accolta anche in Europa, che packaging dalle immagini particolarmente tristi o brutali potessero inibire gli acquirenti. Adesso, l‘obiettivo sembra un altro: puntare sui dispositivi elettronici alternativi, che presentano un rischio ridotto rispetto alle normali sigarette, le E-cig. Se n‘è discusso durante un’intera sessione dell’evento “The E-Cigarette Summit Usa”. Il vaping, o svapo, non era certo popolare in. Erano ...

Advertising

GiovaQuez : Dalla tv russa. Prima commentano così la nuova portavoce della Casa Bianca: 'Nera, lesbica e immigrata ha tutte le… - NicolaPorro : #vaiolodellescimmie? Ci risiamo: così preparano la nuova #emergenza. E già rispuntano loro... ?? - marcodimaio : Buon lavoro alla nuova presidente della Commissione Esteri del Senato, @stefaniacraxi. Conte, che lamenta la mancat… - fulviapuritani : @UnTemaAlGiorno Grazie per il gif a stasera con una nuova proposta #unTemaAlGiorno @UnTemaAlGiorno così #ciao - Gianfranco_juve : @AndGad2010 Dovranno fare la stessa operazione con #AlexSandro e #Rabiot entrambi richiesti in Premier per prendere… -

Jeff Koons ridisegna 'Puppy' davanti al Museo Guggenheim di Bilbao ...rappresenta e che è servita di ispirazione per il concetto iniziale di questa installazione così ... ho lavorato a stretto contatto con il fantastico staff del Museo all'inaugurazione di una nuova ... Expo 2030, costituito formalmente il comitato promotore per la candidatura di Roma Una nuova tappa di grande importanza lungo il percorso della candidatura di Roma a ospitare l' ...e culturali e altri soggetti è infatti prevista dalla mission dello stesso Comitato promotore così come ... la Repubblica ...rappresenta e che è servita di ispirazione per il concetto iniziale di questa installazione... ho lavorato a stretto contatto con il fantastico staff del Museo all'inaugurazione di una...Unatappa di grande importanza lungo il percorso della candidatura di Roma a ospitare l' ...e culturali e altri soggetti è infatti prevista dalla mission dello stesso Comitato promotorecome ... Irpef, Iva, titoli di Stato e immobili: così cambieranno le tasse d'Italia