Roma, 24 mag — Riceviamo e pubblichiamo questa lettera di Luca Marsella, dirigente di CasaPound Italia, a commento del divieto della Questura di manifestare contro il governo Draghi Non eravamo mai arrivati a questo punto. È vero, abbiamo subito la censura sui social network, abbiamo subito processi farsa e mille ingiustizie, ma mai ci era stata vietata una manifestazione esclusivamente per volontà e pressioni politiche. Perché le motivazioni usate dalla Questura di Roma sulla notifica del divieto sono una barzelletta e potremmo smontarle pezzo per pezzo (e lo faremo). La realtà è che dal segretario del Pd Letta a Fiano, dalla Boldrini a tutta una serie di deputati che rappresentano l'anima del governo Draghi è arrivata la richiesta pubblica di vietare una manifestazione proprio contro il governo di cui fanno parte e ciò è accaduto ...

fattoquotidiano : Vietata la manifestazione di Casapound a Roma: organizzata vicino a un corteo dell’Anpi. Il gruppo: “Non ci fermiam… - krecox0 : RT @MarsellaLuca: Mi hanno notificato poco fa il divieto al corteo di #CasaPound contro il governo Draghi previsto, legittimo e autorizzato… - paolo_solia : RT @chiaralucetw: Compagni “eccitati” per il diniego della manifestazione a #CasaPound vi rappresento che il corteo è vietato non perché è… - MarsellaLuca : Vi chiedo di far girare il più possibile, contro la censura dei media mainstream. - ParliamoDiNews : `Corteo CasaPound vietato, il 28 c`è in ballo la libertà. Vi aspettiamo al sit-in`: ci scrive Luca Marsella #corteo… -