Coronavirus | 95 morti e 29 875 contagi | ricoveri in calo | tasso di positività all’11 | 1%

(Di martedì 24 maggio 2022) Il bollettino del 24 maggio 2022 Sono 95 i decessi daregistrati nella giornata di oggi e segnalati nell’ultimo bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute. Ieri erano stati 80. Sul fronte deiè stato registrato un incremento di 29.875 persone. Gli attualmente positivi sono 811.720 contro i 833.047 di ieri. La situazione negli ospedali Sul fronte deic’è stata una riduzione di 131 unità. Il totale dei ricoverati nei reparti in rianimazione sono 290, di questi 29 hanno fatto il loro ingresso in terapia intensiva nelle ultime 24 ore. Il numero dei dimessi e dei guariti raggiunge quota 16.310.440. Le persone in isolamento domiciliare sono invece 805.173. Tamponi ediIldi ...

