Consiglieri del M5S a Tavernola per fare il punto sulla frana | “La Regione dia risposte sugli impegni presi”

(Di martedì 24 maggio 2022)Bergamasca. Una delegazione del Movimento 5 Stelle in visita aBergamasca. Sono iregionali Dario Violi, Ferdinando Alberti, Nicola Di Marco, Consolato Mammì e Simone Verni, che hanno incontrato il sindaco Ioris Pezzotti perildel monte Saresano e sull’attività del cementificio Italsacci. Prima un tavolo in Comune per approfondire la questione, anche da prima della preoccupante accelerazione del febbraio 2021, e poi un giro sul campo. “Quel cementificio è fuori dal tempo – sostiene Violi -, e anche gli esperti nella loro relazione dicono che la montagna, non si sa quando e non si sa come, prima o poi verrà giù. Di fronte a queste affermazioni di università pubbliche e autorevoli laprima ...

Advertising

rtl1025 : ???? I consiglieri più vicini a #Biden sono stati 'colti di sorpresa' dalle dichiarazioni del presidente americano su… - AbueloLoco8 : @Paolo__Ferrara Sono cresciuto in un municipio di provincia, facevo i compiti sulla poltrona del sindaco (nel’60 s… - lacordacura : @CBinnella #Biden ha detto che se la #Cina dovesse aggredire #Taiwan gli #Usa risponderanno militarmente. Dalle dic… - FigliContesi_21 : RT @rtl1025: ???? I consiglieri più vicini a #Biden sono stati 'colti di sorpresa' dalle dichiarazioni del presidente americano sul fatto che… - LietellalietaM : RT @LucaSebastiani_: Cvd. Alcuni consiglieri più vicini a #Biden sono stati 'colti di sorpresa' dalle dichiarazioni del presidente. Lo ripo… -

LegnanoNews.com

...apparse un brusco cambio di rotta nei rapporti con Taipei che ha colto di sorpresa i... 'Nessuno dovrebbe sottovalutare la decisa determinazione, la ferma volontà e la forte capacità...... escludendo in maniera netta Benedetto Leone e gli altridi Centrodestra. Lasciando intendere due cose. La prima: lui, dell'appello lanciatosuo ex assessore, non sa che farsene. La ... Gli studenti del Dell'Acqua di Legnano diventano consiglieri per un giorno e simulano un consiglio comunale Roma, 5 mag. (askanews) - La ricerca è stata condotta dal Consiglio greco per i rifugiati, con il supporto di Save the Children e Oxfam. I risultati e le raccomandazioni relative alla Grecia potrebber ...L’Assemblea dei Soci della grande DOC interregionale ha rinnovato le cariche sociali e approvato le linee programmatiche dell’attività consortile per il biennio Obiettivi del nuovo CdA: gestione equil ...