Conference | Mourinho | sappiamo cosa dobbiamo fare

(Di martedì 24 maggio 2022) "Non sofara' il Feyenoord domani, alle volte giocano in maniera diversa dal loro solito. Ma so come vogliamo giocare noi". Cosi' Jose'inquadra la finale diLeague di domani, ...

La sua gioia e quella degli albanesi si taglia nell'aria della città che ospiterà la neonataLeague, che il 25 maggio arriverà al suo atto conclusivo . Proprio con la squadra di...Josè, ai microfoni di Sky Sport, prova a 'normalizzare' la vigilia della sfida col Feyenoord a Tirana, ultimo atto dellaLeague. "Questa gara fa parte di un percorso per il gruppo ...TIRANA (ALBANIA) (ITALPRESS) – “Bisogna fare tutto quello che si fa per ogni partita, anche se è una finale, è l’ultima partita della stagione e c’è in palio qualcosa di speciale come un trofeo”. Josè ...'Non so come giocherà il Feyenoord ma sappiamo cosa dobbiamo fare noi' TIRANA (ALBANIA) (ITALPRESS) - 'Bisogna fare tutto quello che si fa per ...