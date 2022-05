Conference League | violenti scontri a Tirana alla vigilia della finale tra Roma e Feyenoord | un ferito grave

(Di martedì 24 maggio 2022) Si respira un clima teso aper lache vedrà scontrarsi lae ilin questa prima edizione di. In queste ore un ragazzo albanese è rimastomentetesta. i principali sospettati sono otto tifosi del, che sono stati portati in commissariato per accertamenti. Lo sfortunato evento si sarebbe verificato all’internofan zone che ospita un gruppo di ultras olandesi.Tifosi Il ragazzo si trova ora in ospedale e, attualmente, non sono stati segnalati alcunitra tifosi giallorossi e olandesi. Edoardo Crico

Commenta per primo Non capisco perché la finale ditra Feyenoord e Roma assegni, come dicono molti, non un nuovo trofeo internazionale voluto dall'Uefa, ma una Coppa di serie C. In realtà, per quelli che non lo sanno o sono a corto ...TIRANA - Primi, seri problemi di ordine pubblico a Tirana, per la finale ditra Roma e Feyenoord . Un 45 enne albanese è rimasto seriamente ferito alla testa e portato in ospedale, all'interno della fan zone che ospitava il gruppo di ultras olandesi. Il ...Il difensore della Roma ripercorre il viaggio della squadra in Conference League, dallo scetticismo iniziale all'entusiasmo prima della finale col Feyenoord ...Tensioni a Tirana, dove in serata si sono verificati i primi problemi di ordine pubblico a poche ore dalla finale di Conference League tra Roma e Feyenoord. I primi tifosi ad arrivare (150) ...