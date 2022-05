Conference League: Roma campione a Tirana a quota 2,33 (Di martedì 24 maggio 2022) Sesta in campionato, la Roma può dare un significato molto diverso alla stagione battendo in finale di Conference League il Feyenoord.... Leggi su calciomercato (Di martedì 24 maggio 2022) Sesta in campionato, lapuò dare un significato molto diverso alla stagione battendo in finale diil Feyenoord....

Advertising

fattoquotidiano : GIOCA LA ROMA, NIENTE MEZZI PUBBLICI L'indicazione è arrivata dalla Questura. Ed è già polemica - SkySport : ROMA-FEYENOORD La finale di Conference League Mercoledì dalle 189:30 su Sky Sport #SkySport #SkyUECL #UECL… - SkySport : Ceferin a Sky: 'Superlega progetto finito. Conference? In finale due squadre da Champions' #SkySport #Ceferin… - VoceGiallorossa : ???????????ARENA KOMBËTARE - Rifinitura in corso per il @Feyenoord alla vigilia della finale di Conference League contr… - sportface2016 : #RomaFeyenoord, #Toornstra: 'Giocare una finale europea è fantastico. Scontri tra tifosi? Non ci riguarda' -