Conference League | i primi tifosi della Roma partiti da Fiumicino per raggiungere Tirana

Advertising

InfoAtac : #info #atac Finale Conference League Roma-Feyenoord, domani su disposizione della Questura -bus e tram rete Atac: u… - Gazzetta_it : #Mourinho: 'Quella di Tirana sarà la finale più importante della mia carriera' #AsRoma #Conference - Eurosport_IT : 'Avevamo promesso ad Astori di riportare la Fiorentina in Europa e ce l’abbiamo fatta!' ?? Fiorentina in Europa, la… - CalcioPillole : Manca un solo giorno alla prima finale di #ConferenceLeague della competizione: a #Tirana, domani, si sfideranno… - verdiana_v : RT @LAROMA24: Conference League, i tifosi del Feyenoord urinano sul pullman della Roma (VIDEO) #AsRoma -

Calciomercato.it a Tirana per seguire la finale ditra Roma e Feyenoord: la capitale albanese inizia a riempirsi di tifosiIl calcio italiano torna in una finale europea. Due anni dopo la sfortunata prova dell'Inter contro il Siviglia,...Niente bus né tram in tutta la Capitale: domani 25 maggio, per la finale ditra l'As Roma e il Feyenoord, dalle 22 e fino alle 3 del mattino successivo i mezzi pubblici si fermano. La metropolitana corre fino alle 23.30 (solito orario del mercoledì), poi per ...Il presidente della Fiorentina ha parlato in conferenza stampa parlando di presente e futuro, soffermandosi anche su Italiano e Torreira ...La Roma domani affronterà il Feyenoord nella finale di Conference League. Un match molto importante per i giallorossi che sperano di portare a casa il loro primo trofeo internazionale dopo una ...